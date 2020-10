Allerta Meteo, FOCUS sull’ondata di maltempo del weekend: piogge, temporali e nevicate, tutti i dettagli

Allerta Meteo – Fase di bel tempo sull’Italia con un paio di giornate, quella di ieri e oggi, all’insegna di un ampio soleggiamento su tutto il paese, salvo un po’ di nubi irregolari di tipo medio-alto, oggi, al Nord, con qualche addensamento sulla Liguria e sulle Alpi settentrionali e occidentali, ma senza conseguenze degne di nota. Verso il weekend prossimo, però, qualcosa cambierà, anzi più di qualcosa progressivamente, tuttavia non accadranno grossi stravolgimenti, almeno fino al pomeriggio sera di domani, sabato 10 ottobre. Proprio verso le ore serali di sabato, invece, un nuovo cavo d’onda instabile dal Mar di Norvegia, Mare del Nord, affonderà la sua azione verso l’Europa centrale e via via più incidente anche verso il Nord Mediterraneo e il Nord Italia. Sulle aree alpine e prealpine, ma anche su alta Toscana, Massa-Carrara, Lucchese, inizieranno ad arrivare nubi e precipitazioni già nel tardo pomeriggio e verso sera, qualche pioggia anche verso il Sud/Sudest Piemonte, Cuneese. Entro la serata di domani, inizierà a entrare nel vivo il peggioramento al Nord, con rovesci sparsi possibili un po’ ovunque, eccetto l’alto Piemonte e l’alta Lombardia, anche temporali di una certa consistenza in particolare sul Cuneese, sulla Toscana, tra Livornese, Massa Carrara, Lucchese, e poi su Alpi e Prealpi centro-orientali, ma anche sulle pianure Venete, Polesine, Venezia Giulia e alto Adriatico in mare.

Un maltempo forte arriverà, poi, nella notte su domenica su molte aree del Nord, soprattutto centro orientali. Nell’immagine precipitazioni interna, abbiamo circoscritto le aree dove, tra domani notte e domenica mattina, saranno presenti le precipitazioni più intense ed esse riguarderanno, appunto, la Toscana, l’Emilia Romagna e il Nordest, precipitazioni anche forti o localmente violenti. Possibili su queste aree, entro le 24.00 di domenica 11 ottobre, accumuli diffusi sui 30/40/50 mm, ma picchi anche di 60 o 80 mm. Sull’alto Adriatico, specie in mare, ma anche lungo le coste, soprattutto del Veneto, Polesine, Venezie, gli accumuli potranno sfiorare anche i 100 mm. Prospettive, quindi, di significativo maltempo su questi settori dalla notte su domenica e poi per il corso del giorno festivo, con rischio di locali allagamenti lampo. Sempre dalla notte su domenica, rovesci e temporali in espansione dalla Toscana anche verso il medio e basso Tirreno, quindi verso il Lazio, i settori interni appenninici tra Abruzzo e Molise e verso la Campania, entro il pomeriggio di domenica, anche su queste aree con rovesci e temporali localmente forti. Nella sera, ancora temporali forti sul Nord Appennino, tra Toscana, Emilia Romagna centro meridionale e orientale e ancora sul Centro Est Veneto, localmente sul Friuli e alto Adriatico. Rovesci insisteranno sul Salernitano, in Campania, e localmente verso il Cosentino, basso Tirreno in mare, qualche pioggia anche su Palermitano e Messinese, tempo migliore sul resto del paese. Da segnalare un apprezzabile calo termico soprattutto al Nord, localmente al Centro e in maniera più sensibile sui settori Alpini, qui con rischio di nevicate sulle Alpi centro orientali che potrebbero spingersi addirittura fino intorno ai 1000 m o anche sotto, sulle Alpi Carniche, Altoatesine e su Nord Dolomiti.In serata calo termco più sensibile anche sul Nord Appennino, rilievi emiliani-romagnoli e del Norde Toscana, con nevicate anche qui fino a 1100 /1200 m.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: