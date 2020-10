Allerta Meteo, forte ondata di maltempo in atto sull’Italia: l’evoluzione per le prossime ore

Allerta Meteo – Il peggioramento del tempo annunciato per inizio di questa settimana è puntualmente arrivato. Un cavo instabile nord-atlantico, legato a una vasta area depressionaria attiva tra il Regno Unito, il Mar di Norvegia e il Mare del Nord, è in azione già da ieri sull’Ovest Europa, Francia, Spagna, Baleari, in queste ore in spostamento con asse verso Est. Come visibile dalla barica in evidenza, la saccatura, decisamente tagliente sul Mediterraneo centro-occidentale, interessa con curvatura ciclonica anche gran parte dell’Italia, attraverso correnti ascendenti perturbate lungo l’asse depressionario. Per tutt’oggi, le regioni più esposte ai fronti instabili, saranno soprattutto quelle settentrionale, dell’Alto Tirreno e la Sardegna. Il resto dell’Italia rimarrà ancora ai margini del maltempo, in attesa che l’asse si sposti ancora più a Est comportando un peggioramento anche al Centro Sud nel corso di domani. Ma vediamo più in dettaglio dove pioverà di più oggi.

Intanto, in queste ore mattutine, rovesci e temporali diffusi riguardano gran parte dei settori di Nord Ovest, in particolare l’intero Piemonte, ma anche la Lombardia centro occidentale e settentrionale e il Centro Ovest della Liguria. Per il corso della mattinata e fino alle ore centrali, queste medesime aree continueranno ad essere interessate da più nubi e da più fenomeni, con piogge e temporali che andranno intensificandosi, in particolare sulla Liguria Centrale, Genovese, anche su Imperiese, localmente Savonese e altri fenomeni moderati e forti verso l’alto Piemonte, l’Ossola, il Nord Novarese e poi sul Centro Nord Lombardia, Varesotto, settore laghi, Sondriese, Bergamasco. Annuvolamenti con locali rovesci e temporali via via anche verso l’alta Toscana fino al Pistoiese. Un po’ di nubi irregolari in più sul resto della Toscana, e una locale parziale nuvolosità tra la Campania occidentale e il basso Tirreno, specie il Cosentino costiero. Altrove ampio soleggiamento e sole prevalente anche sulla Sardegna.

Nelle ore pomeridiane si intensifica l’instabilità da Ovest, con nubi, rovesci e temporali diffusi e forti sulla Liguria centro-orientale e fino alla Toscana centro-settentrionale; rovesci e temporali diffusi anche al Nord, forti tra alta Lombardia, Nordest Piemonte e poi Alpi e Prealpi centro-orientale un po’ tutte, fenomeni più sparsi sul resto del Nord, eccetto le pianure orientali, il Polesine, la Romagna e la Venezia Giulia, qui con fenomeni pressoché assenti. Peggiora anche sulla Sardegna con rovesci e temporali diffusi localmente forti sui settori centro-occidentali, in particolare sul Sassarese settentrionale.

Tempo sempre asciutto e in prevalenza soleggiato altrove, ma con aumento di nubi al Centro. Nella sera, migliora via via sulla Liguria, salvo rovesci ancora localizzati e in forma più debole, peggiora su tutta la Toscana con rovesci e temporali forti; peggiora anche sul Lazio, con piogge e rovesci più diffusi, anche forti sui settori settentrionali e rovesci ancora diffusi sulla Sardegna, qualcuno nel corso della sera anche verso la Campania nord-occidentali. Ancora forte maltempo al Nord, soprattutto sul Piemonte centro orientale e settentrionale, sul Centro Nord Lombardia, su gran parte del Veneto, su Alpi e Prealpi centro-orientali e sul Friuli. Attenzione sulle aree settentrionali perché, come visibile dalla mappa precipitazioni allegata, ci saranno aree dove gli accumuli di pioggia potranno essere importanti, come su Nordest Piemonte, alta Lombardia, qui fino a 100/150 mm entro la mezzanotte, e anche sulla Liguria, con 80/120 mm fino alla mezzanotte, specie tra Genovese e Nordest Savonese. Rovesci e temporali di una certa consistenza su alta Toscana, soprattutto tra le province di Massa Carrara e del Pistoiese, con 40/80 mm e 40/60 mm anche su Alpi e Prealpi centro-orientali. Per tutto il giorno, tempo asciutto e ampiamente soleggiato sul medio-basso Adriatico e sul resto del Sud. Le temperature sono attese in generale aumento, da 2 a 4°C un po’ su tutto il paese, per una circolazione più mite meridionale: massime attese in pianura fino a +26°C in Sardegna, mediamente tra +18 e 23°C al Centro Sud, salvo qualche punta localizzata verso +24/+25°C, tra +14 e +21°C al Nord. Massime naturalmente più basse lì dove presenti nubi e fenomeni.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: