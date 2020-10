Allerta Meteo, in due giorni cambia tutto: forte maltempo in tutt’Italia tra Domenica e Lunedì, temperature in picchiata fino a -15°C in 48 ore!

Allerta Meteo – La giornata di Sabato 10 Ottobre è trascorsa con bel tempo e un pieno sole su gran parte d’Italia, e temperature particolarmente miti in tutto il Paese, soprattutto al Sud ma non solo. Le massime, infatti, hanno raggiunto +26°C a Catania, Siracusa, Cagliari, Olbia e Foggia, +25°C a Reggio Calabria, Trapani e Crotone, +24°C a Palermo, Messina, Taranto, Lecce, Cosenza e Agrigento, +23°C a Roma, Perugia, Pescara, Ferrara e Matera, +22°C a Milano, Napoli, Bologna, Padova, Parma, Brescia, Salerno, Modena, Reggio Emilia, Grosseto e Viterbo. Ma nei prossimi due giorni cambierà tutto: la forte ondata di maltempo che sta arrivando dall’Europa centrale farà crollare le temperature fino a -15°C rispetto ai valori odierni, con minime che piomberanno a una cifra già Lunedì e poi ancora di più Martedì su tutto il Centro/Nord, e massime che si fermeranno a +18/+19°C nel Sud flagellato dal maltempo soprattutto Lunedì 12 Ottobre. Arriverà anche la prima neve a quote basse per il periodo, addirittura sotto i mille metri sulle Alpi e intorno ai 1.500 metri di quota sull’Appennino centro/meridionale.

Il maltempo più forte colpirà il Sud nella giornata di Lunedì, con forti temporali, piogge abbondanti, grandine e trombe d’aria. Ma attenzione anche Domenica in pianura Padana, al Nord/Est e nelle Regioni centrali tirreniche. Per monitorare la situazione in tempo reale minuto per minuto consigliamo le pagine del nowcasting: