Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice arancione per temporali e vento su Alpi e Prealpi fino a domenica, rischio dissesto idrogeologico in alcune aree

Da oggi pomeriggio e fino alle 12 di domenica la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia dirama l’allerta “arancione” in tutta la regione, con l’esclusione della provincia di Trieste dove l’allerta “gialla“. Oggi fino a stasera “sono previste ulteriori piogge da moderate ad abbondanti, localmente temporalesche, piu’ probabili sui monti e pedemontana”, fa sapere la Protezione civile, mentre per domani “sono previste piogge diffuse, in genere intense, anche temporalesche, localmente molto intense sulle Prealpi e in Carnia, specie nel pomeriggio. Possibile qualche temporale forte. In giornata venti forti da sud sulla costa e in quota, in rotazione a Libeccio nel pomeriggio con probabili mareggiate e possibile acqua alta. Verso sera attenuazione dei fenomeni“.

Nel pordenonese e in montagna, dove la criticita’ riguarda soprattutto l’aspetto idrogeologico, saranno possibili “fenomeni di instabilita’ dei pendii con locali interruzioni della viabilita'”. Sulla costa e in pianura friulana invece prevale l’aspetto idraulico, con possibili “diffuse situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, innalzamento dei principali corsi d’acqua”. Sabato sempre, sulla costa e bassa friulana, saranno possibili fenomeni di acqua alta con valori previsti eccezionali che determinano la criticita’ idraulica moderata, conclude la nota.