Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: rischio acqua alta e mareggiate sulla costa

In base alle previsioni meteo dell’Agenzia regionale per l’ambiente, la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’allerta meteo gialla per la zona costiera, in riferimento al rischio acqua alta a Trieste domani, in corrispondenza del picco di marea previsto nella mattinata e alle mareggiate connesse con il moto ondoso sostenuto.

Per domani si prevedono piogge in genere abbondanti, localmente più intense, specie sulle Prealpi Carniche.

Soffierà Bora moderata in pianura, da sostenuta a forte sulla costa. Neve oltre i 1800-1600 metri sulle Prealpi, 1500-1200 metri sulle Alpi con quota neve in abbassamento fino a 700-800 sul Tarvisiano.