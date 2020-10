Allerta Meteo in Piemonte: nell’Alessandrino scuole chiuse e famiglie evacuate

Scattano le misure di prevenzione in vista della violenta ondata di maltempo che porterà piogge torrenziali e forti venti al Nord-Ovest. Il Piemonte, insieme a Lombardia e Liguria, sarà la regione più colpita. Così, in via precauzionale, in provincia di Alessandria, le scuole rimarranno chiuse e alcune famiglie sono state allontanate dalle loro case.

L’allerta riguarda in particolare le zone appenniniche al confine con la Liguria, a cominciare da Gavi dove 8 famiglie passeranno la notte fuori casa: il Comune ha disposto l’evacuazione delle abitazioni tra le vie Monserito, Circonvallazione e Garibaldi, nell’area sotto il versante del monumentale Forte, interessato da frane nel corso dell’alluvione 2019. Il sindaco Carlo Massa ha inoltre firmato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole e, dalle 23 di questa sera, del guado sul torrente Lemme.

Scuole chiuse anche ad Arquata Scrivia, Bosio, Borghetto di Borbera, Vignole Borbera, Rocchetta Ligure e Voltaggio. Lo stesso provvedimento riguarda nell’Ovadese, Mornese e Capriata d’Orba.