Allerta Meteo, oggi maltempo al Centro/Sud e in Romagna. Piogge residue anche al Nord/Est [DETTAGLI]

Allerta Meteo – Un nuovo consistente maltempo si è abbattuto nel fine settimana sul Centro Nord Italia e anche su diverse are del Sud, apportando piogge e temporali diffusi, anche locali brevi nubifragi con allagamenti lampo, un sensibile calo delle temperature e nevicate fino a 1200/1300 m o localmente anche più in basso sui rilievi settentrionali. Per questo avvio di settimana, la saccatura instabile opera con asse proprio sul Mediterraneo centrale e con curvatura ciclonica in corrispondenza del basso Tirreno. Per il prosieguo della settimana, subirà una rotazione di asse, con una breve frase di alleggerimento del maltempo, ma poi già da mercoledì e verso giovedì, tornerà a inveire con vorticità significative e altro pesante maltempo su diverse regioni. Ma vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetta per la giornata odierna. I fronti, circolanti intorno a un minimo depressionario presente sulle aree centro-meridionali, si mostreranno più attivi su 3 o 4 settori fondamentali, ossia sul medio Adriatico, localmente ancora sulla Romagna in mattinata, poi su basso Tirreno e sullo Ionio. Precipitazioni di un certo rilievo anche sul medio Tirreno centrale, tra le coste del Lazio e quelle sarde.

In particolare, sono attesi accumuli fino a 50/60 mm sulla Romagna costiera e Cesenatico, ma qui in graduale miglioramento; rovesci e nubifragi sul medio Adriatico, però il grosso in mare, localmente sulle coste marchigiane, specie del Maceratese e del Fermano, anche sulle rispettive aree interne con accumuli qui sui 40/50 mm su qualche area; attesi rovesci e temporali forti localmente anche in Abruzzo, in particolare tra area Lanciano e Chietino, anche qui localmente fino a 50 a 60 mm o anche 70 mm in prossimità di qualche rilievo più esposto. Spostandoci più a Sud, rovesci e temporali di un certo significato sono attesi soprattutto tra la provincia meridionale campana, il Sud Salernitano e il Cosentino, la Calabria tirrenica centro-settentrionale, con rovesci, temporali forti, locali nubifragi e accumuli locali tra 40 e 70 mm. Altra area sensibile a possibili fenomeni importanti, sarà la Puglia meridionale, in particolare il Brindisino e il Leccese, dove sono attesi rovesci e temporali di forte intensità e qualche nubifragio, per apporti complessivi fino a 40-50 mm o localmente oltre. Su tutte queste aree citate, saranno possibili locali disagi per allagamenti lampo, soprattutto in presenza di precipitazioni forti in unità di tempo ridotta. Naturalmente gli accumuli medi e prevalenti sulle aree citate saranno minori, sui 5/10 /20 mm, fino anche a 30 mm, a seconda della maggiore o minore esposizione. Sul resto delle aree centro-meridionali e sulle isole, sono attesi nubi irregolari, addensamenti e rovesci o temporali sparsi, tuttavia in forma più localizzata e mediamente meno intensa, salvo qualcuno forte anche sulla Sicilia centro settentrionale. Sul resto del Nord e anche sull’alto Tirreno, Nord Toscana, tempo mediamente stabile e anche ampiamente soleggiato, salvo locali addensamenti al Nordest e qualche ultima precipitazione sulle Alpi altoatesine. Le temperature sono attese stazionarie o in ulteriore locale calo e sotto la media un po’ ovunque, con massime non oltre i 21/22°C in pianura e mediamente comprese tra 13 e 20°C. Per monitorare la situazione in tempo reale minuto per minuto consigliamo le pagine del nowcasting: