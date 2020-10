Allerta Meteo Liguria: piogge diffuse e temporali su tutta la regione

“Per i possibili rischi collegati agli effetti al suolo delle precipitazioni” spiega Arpal, viene emanata l’allerta per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria. Sul ponente ligure sara’ gialla dalla mezzanotte alle 20 di domani; sul centro regionale allerta gialla da mezzanotte alle 7 di domani mattina, poi arancione fino alle 17, salvo poi tornare gialla fino alla mezzanotte.

Scenario simile sul levante ligure: allerta gialla dalla mezzanotte fino alle 12 di domani, poi arancione fino alle 17, per tornare gialla fino a mezzanotte. Sull’entroterra di centro-ponente regionale, allerta gialla dalla mezzanotte alle 7 di domani, poi arancione fino alle 17 poi di nuovo gialla sino alle 20. Per quanto riguarda l’entroterra di centro-levante e’ allerta gialla dalla mezzanotte alle 8 di domani, poi arancione fino alle 17, poi gialla fino a mezzanotte. Le precipitazioni saranno accompagnate da venti in prevalenza meridionali, forti fino 50-60 km/h con raffiche di burrasca 70-80 km/h lungo la costa, burrasca con raffiche fino a 90-100 km/h sui rilievi.