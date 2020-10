Allerta Meteo, nuovo fronte di maltempo sul Centro/Nord: sfuriata di piogge e temporali tra stasera e domani

Allerta Meteo – Dopo una generale tregua del maltempo nelle ore notturne e in quelle prime mattutine, salvo disturbi soltanto localizzati, l’annunciato, nuovo peggioramento sulle aree centro settentrionali è già in atto dalle ore centrali odierne. Le nubi stanno aumentando su tutti i settori Alpini e prealpini, localmente anche sulle pianure centro orientali del Nord, sulla Toscana, naturalmente sulla Liguria e su diversi settori centrali, soprattutto interni appenninici, con locali piogge o rovesci associati. In queste ore prime pomeridiane, rovesci e locali temporali più intensi sono attivi tra i settori appenninici della Toscana settentrionale, quelli emiliani-romagnoli, soprattutto centrali, sul Ponente Ligure, localmente su Nord Ovest e Nord Piemonte, su Alpi e Prealpi centro-orientali, qualche rovescio anche sulle Venezie e sull’Appennino settentrionale, tra Nord Lazio, Umbria e Nord Est Toscana.

Ma un peggioramento via via più intenso è atteso nel corso del secondo pomeriggio e poi ancor più nella sera-notte prossime. Sarà nella fase serale e verso quella notturna, infatti, che irromperanno i fronti più importanti verso il nostro territorio, in direzione soprattutto della Toscana centro settentrionale, in particolare Livornese, Sud provincia di Massa-Carrara, Lucchese, area Viareggio; rovesci e temporali sulla Liguria di Levante, nuovamente sull’Alto Piemonte, area Ossola Verbano, poi sul Nordovest Lombardia, settore laghi, verso tutte le Alpi e Prealpi centro-orientali; fenomeni diffusi e forti tra il Trentino, Nord Veneto e Friuli, ma temporali importanti anche verso la Venezia Giulia, Goriziano, Triestino. Su tutti questi settori sono attesi, entro la seconda mattinata di domani, lunedì 5, apporti pluviometrici importanti che potranno andare spesso dai 50/70/80 e fino a 100 mm o oltre. Quantitativi che in circa 15 ore o poco più, entro la mattinata di domani, saranno ancora una volta tanti con rischio di altri locali dissesti, soprattutto perché precipitazioni che andranno a incidere su aree con terreni e bacini già saturi per effetto delle eccezionali piogge dei giorni scorsi, il riferimento è soprattutto all’alto Piemonte, al Friuli, area Gemona e verso i confini sloveni, e alla Toscana. Massima allerta ancora una volta, quindi, su tutte le aree citate. Ci saranno nubi con locali rovesci e qualche temporale anche sul resto delle aree centrali, soprattutto tirreniche, tra Lazio, Umbria e resto della Toscana, localmente su Ovest Abruzzo e Ovest Marche; altre piogge e rovesci sparsi sul resto del Nord e qualcuno sul Nord/Nordovest della Sardegna. Sul medio e basso Adriatico e al Sud, tempo ancora una volta in prevalenza stabile e con più ampio soleggiamento, salvo qualche addensamento irregolare e isolati piovaschi, più probabili sulla Campania e sul Sud della Puglia. Temperature, sotto le medie al Nord, sulla Sardegna, sulle regioni tirreniche centro settentrionali e su quelle appenniniche relative, fino al Nord Campania; valori nella media sul medio Adriatico, ancora sopra media sul resto del Sud e sulla Sicilia, abbondantemente sopra media tra Sud Puglia, su gran parte della Calabria e sull’isola, con punte massime ancora intorno o sopra i +30°C, fino a +32/+33°C localmente. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: