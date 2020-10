Allerta Meteo, maltempo FURIOSO al Nord: MAPPE shock per Liguria, Piemonte e Lombardia

Allerta Meteo – E’ un’ondata di maltempo violentissima quella che domani, Venerdì 2 Ottobre, colpirà l’Italia settentrionale: gli ultimi modelli sono impressionanti e prospettano la caduta di oltre 350mm di pioggia giornalieri tra Liguria, Piemonte e Lombardia, in modo particolare nelle zone interne delle Alpi e dei rilievi liguri. La situazione potrebbe degenerare nel corso della giornata a causa dell’intensità delle precipitazioni che rischiano di provocare pesanti fenomeni di dissesto idrogeologico come frane, smottamenti, inondazioni e allagamenti. Il maltempo colpirà anche il Nord/Est, seppur in modo più limitato alle aree alpine e prealpine, e l’alta Toscana, mentre al Sud avremo venti di scirocco e temperature in forte aumento, con temporali al largo sul mar Jonio che determineranno qualche pioggia nell’estremità orientale della Calabria, su Crotone, e della Puglia, nel Salento meridionale.

Attenzione anche ai forti venti di scirocco nell’alto Tirreno: diventeranno burrascosi in serata determinando violente mareggiate sull’arcipelago toscano e in Liguria. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: