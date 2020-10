Allerta Meteo, nuovo ciclone sull’Italia innesca forte maltempo da oggi pomeriggio a domani sera. I dettagli

Allerta Meteo – La saccatura depressionaria, che da giorni si è scavata sull’Europa centro-meridionale e che sta determinando diffuso maltempo su questi settori continentali, Italia compresa, sta per proporre l’azione di un altro vortice perturbato dopo una rotazione di asse compiuta nelle ultime ore. Dai settori francesi sta avanzando, verso il Mediterraneo centro settentrionale, una profonda bassa pressione, la quale impatterà con maggiore veemenza sul nostro territorio a iniziare dalle prossime ore serali e notturne. Le regioni più esposte a questo nuovo peggioramento, saranno soprattutto quelle centrali, specie del versante tirrenico, poi la Campania e maltempo forte anche sull’Emilia Romagna, localmente al Nordest, alto Adriatico e sul Nord della Sardegna. Entro domani sera piogge e temporali di buona consistenza raggiungeranno anche le estreme aree meridionali. Intanto, in queste ore mattutine, già nubi con rovesci e fenomeni sparsi stanno interessando soprattutto la Toscana centro-settentrionale, localmente il Levante Ligure, l’Emilia Romagna, il Nord della Sardegna, occasionalmente i settori occidentali sardi e anche alcune aree tra Nordest Piemonte e Centro Nord Lombardia, Milanese.

Si tratta di prime azioni prefrontali a incidenza più localizzata, ma che con il passare delle ore andranno sempre più intensificandosi. Dal pomeriggio e poi dalla sera prossima, inizieranno ad arrivare da Ovest i fronti principali legati al sistema depressionario, nel frattempo in avanzamento anche esso verso la Francia sud-orientale e l’alto Tirreno. Forti rovesci e temporali sono attesi da questo pomeriggio sul Nord della Sardegna, specie su area Sassarese, poi verso il Centro Nord Lazio, la Toscana, localmente le Marche in direzione dell’Emilia Romagna, verso le pianure sud-orientali del Piemonte, bassa pianura Lombarda e fino alle pianure meridionali del Veneto. Attenzione anche a possibili temporali forti con rischio di allagamenti lampo sul Nord della Sardegna, Sassarese, tra Viterbese e Reatino, nel Lazio, sul Grossetano e sulle aree centro occidentali in genere della Toscana. Piogge sparse sul resto del Lazio, rovesci e temporali localmente forti anche sulla Campania in serata, tra il Casertano, il Napoletano e il Salernitano, più irregolari e meno intensi sul resto della regione. Qualche pioggia anche la Nordovest, specie basso Piemonte, Liguria, in serata, meglio altrove. Per la notte prossima, maltempo un po’ su tutto il Centro, sul Lazio, soprattutto sul Frusinate, fino al Nord della Campania, Ovest Molise, maltempo forte anche sull’Emilia-Romagna, sulla Liguria e sulle aree interne della Toscana. Piogge nella notte fino al Centro Sud Veneto. Per la giornata di domani, maltempo su gran parte del paese, forte sull’Emilia-Romagna e Centro Sud Lombardia, forte sulla Campania, su aree interne laziali, verso l’ovest Molise, Ovest Abruzzo e sull’alto Adriatico, soprattutto in mare, ma anche verso la costa del Polesine. Attenzione su queste aree per rischio di nubifragi, smottamenti e allagamenti lampo. Piogge e rovesci diffusi sul resto del territorio, decisamente meno sul medio Adriatico, dalle Marche centro meridionali, all’Est Abruzzo, Est Molise e Nord Gargano, anche con aree asciutte su questi settori. Dal pomeriggio peggiorerà anche sulla Calabria e poi sul Sud della Puglia, verso sera, anche qui con rovesci e temporali forti, localmente a carattere di nubifragio e rischio di locali allagamenti lampo. Insomma, nelle prossime 36 ore, tutta l’Italia sarà attraversata da un significativo maltempo, con apporti pluviometrici frequentemente tra 20/30/40 mm, su diversi settori fino a 50/60/80 mm, e persino accumuli di 100-150 mm sul Centro Italia, attesi più specificamente fa il Frusinate e l’Ovest Molise, l’Isernino, con rischio di locali dissesti. Nevicate sulle Alpi, più abbondanti su quelle orientali, a 1300 m, occasionalmente più in basso; neve su Centro Nord Appennino a 1600/1700 m, anche qui più in basso in presenza di fenomeni forti. Temperature, in leggero generale aumento tra questa sera e domani, metà giornata, più apprezzabile al Sud, ma nelle medie stagionali e poi nuovamente in calo da domani sera.

