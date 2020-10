Allerta Meteo Piemonte: confermato il codice giallo nel nord della regione

Ancora maltempo in arrivo nel pomeriggio in Piemonte: Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) conferma l’allerta meteo gialla nel nord della regione, nella pianura settentrionale (6 delle 8 province, da Alessandria a Vercelli), nelle valli Belbo, Bormida e Scrivia, tra Alessandrino, Astigiano e Cuneese.

Sono previsti allagamenti, frane e residue criticità sul lago Maggiore.