Allerta Meteo Piemonte, nel Torinese allerta arancione in Valli Lanzo, Sangone, Orco e Susa: possibili esondazioni, locali allagamenti e frane

Il Centro funzionale della Regione Piemonte ha confermato per la Citta metropolitana il bollettino di allerta arancione, moderata criticità, per le valli Chiusella, Orco, Lanzo, Sangone, bassa Val di Susa e pianura settentrionale e di allerta gialla per pianura e colline torinesi, pianura cuneese, Alta Val Susa, Val Chisone, Pellice, Po. Sono in allerta arancione anche i bacini di altre province: quelli del Varaita, Maira, Stura, Toce, Tanaro, Belbo, Bormida e Scrivia.

Le piogge si intensificheranno sul territorio metropolitano oggi pomeriggio fino alla mattinata di domani per intensificarsi nuovamente nel pomeriggio di domenica 4 ottobre. Sono possibili esondazioni in tutte le zone interessate dall’allerta arancione, locali allagamenti e possibili frane. La Città metropolitana monitora la situazione in h24 ed è pronta ad aprire la sala operativa. Il vicesindaco della Città metropolitana di Torino Marco Marocco, con delega alla protezione civile, ha inviato ieri una lettera ai sindaci del territorio invitando a prendere tutte le precauzioni possibili per la tutela della sicurezza dei cittadini e per il monitoraggio delle criticità, attivando se necessario i Centri operativi comunali (Coc), i presidi territoriali, il volontariato di protezione civile.