Allerta arancione per temporali nelle zone del Salento e dei Bacini del Lato e del Lenne (nel Tarantino), dalle ore 13.00 di oggi per le prossime 11 ore. Lo comunica la Protezione civile regionale che ha diffuso l’allerta poiche’ nelle zone in questione vi e’ rischio idrogeologico e idrologico. Sul resto della Puglia vi e’ allerta gialla per gli stessi fenomeni.