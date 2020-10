Allerta Meteo Sardegna: criticità gialla per temporali fino alla mezzanotte

Il centro funzionale decentrato di protezione civile della Regione Sardegna ha diramato un avviso di allerta meteo codice giallo, valido dalle 14 di oggi fino alle 23:59.

L’allerta è stata emessa per rischio idrogeologico per temporali, in riferimento alle aree di Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.