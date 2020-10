Allerta Meteo, il maltempo della “sciroccata” inizia a flagellare l’Italia: scenario da incubo per il Nord, mappe impressionanti per le prossime ore

Allerta Meteo – Piove a dirotto da stamattina su molte aree del Nord Italia, in modo particolare in Liguria, dove sono già caduti 183mm di pioggia al Monte Laghicciola, 154mm a Cabanne di Rezzoaglio, 130mm a Rezzoaglio, ben 109mm sulla costa a Lavagna e 102mm a Cairo Montenotte sulla riviera di ponente. La pioggia ha iniziato a fare sul serio anche nel Verbano–Cusio–Ossola, dove sono caduti 96mm di pioggia al Lago di Paione, 84mm a Pizzanco. A valle, molte località di Lombardia ed Emilia hanno superato i 30mm di pioggia, soprattutto tra Milano, Brescia, Parma e Piacenza.

Come possiamo osservare dalle mappe nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, siamo solo all’inizio del peggioramento che dal pomerigigo di oggi si intensificherà con piogge torrenziali su tutto il Nord/Ovest, in estensione domani mattina su tutto l’arco alpino, prealpino e sulle Regioni tirreniche del Centro Italia. Stasera sarà proprio il Verbano–Cusio–Ossola ad essere sugli scudi per piogge torrenziali (oltre 300mm entro mezzanotte, ulteriori 200mm domani) con pesanti conseguenze sul territorio in termini di dissesto idrogeologico. Anche in Lombardia, Liguria, sull’Appennino tosco/emiliano e sulle Alpi orientali avremo frane, smottamenti e inondazioni.

Temperature in ulteriore aumento, invece, al Sud dove dalla Sicilia tirrenica alla Puglia avremo picchi di oltre +30°C. La “sciroccata” diventerà impetuosa con venti furiosi e mari agitati, ma per il Sud non è soltanto una breve parentesi: continuerà a fare molto caldo, come se fossimo ancora in estate, anche per tutta la settimana entrante.

