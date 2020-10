Allerta Meteo, “sventola” di temporali sul Tirreno: il fronte artico che porta il freddo arriva anche al Sud

Allerta Meteo – Il fronte freddo che nella giornata di Domenica ha portato il freddo al Nord e le prime abbondanti nevicate sulle Alpi, sta arrivando in queste ore anche al Sud dove in piena notte abbiamo ancora +22°C a Vieste, +21°C a Taranto e Tropea, +20°C a Lecce e Fasano, temperature quasi estive mentre Firenze, Siena e Arezzo sono a +11°C, Milano, Torino e Bologna a +9°C, Udine e Vicenza a +8°C. Il fronte freddo e temporalesco è ormai nel basso Tirreno, ha raggiunto le isole Eolie e tra la notte e la mattinata di oggi, Lunedì 12 Ottobre, farà crollare le temperature in tutto il meridione. Si muove da ovest verso est: colpirà dapprima la Calabria, poi Basilicata e Puglia, con forti temporali che determineranno nubifragi e grandinate, con allagamenti analoghi a quelli registrati a Napoli nella notte. Massima attenzione. Per monitorare la situazione in tempo reale minuto per minuto consigliamo le pagine del nowcasting: