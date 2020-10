Allerta Meteo Veneto, onda di piena del Po: codice arancione nei comuni rivieraschi

In queste ore, la fase più significativa dell’onda di piena sta interessando il tratto di competenza regionale veneto del Po. Si prevedono livelli idrometrici ancora in lenta crescita. Esclusivamente per quanto riguarda il fiume Po ed il territorio dei comuni rivieraschi, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha configurato, dalle 14 di oggi, la fase operativa di “Preallarme” (arancione) per criticità idraulica; dalle 14 di domani (giovedì 8 ottobre) sarà da intendersi “gialla”. Il meteo non prevede precipitazioni significative nei prossimi giorni.