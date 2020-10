Alluvione Palermo: “Musumeci non ha mai chiesto lo stato di emergenza”

“Dopo tre mesi dall’alluvione che ha messo in ginocchio Palermo, con centinaia di cittadini che hanno subito danni a case e negozi, scopriamo che la Regione Siciliana non ha mai fatto richiesta dello stato d’emergenza al governo nazionale. Un immobilismo incomprensibile e ingiustificabile che non possiamo accettare: senza lo stato d’emergenza sarà più complicato risarcire i quasi 500 palermitani che hanno già fatto richiesta di aiuto per le automobili rovinate e le case allagate. Musumeci faccia subito la richiesta, spiegando ai cittadini perché finora non ha fatto nulla”. Così i consiglieri al Comune di Palermo di Italia Viva Dario Chinnici (capogruppo), Francesco Bertolino, Paolo Caracausi e Carlo Di Pisa.