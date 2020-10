Alluvione in Vietnam: enorme frana travolge caserme di militari, 10 soldati morti e 12 dispersi [FOTO]

Il Vietnam sta affrontando la peggiore alluvione degli ultimi anni in queste settimane: almeno 64 persone morte in inondazioni e smottamenti, riferisce l’autorita’ vietnamita per la gestione dei disastri con preoccupazioni crescenti che il livello delle acque potrebbe salire ulteriormente. A causa delle forti piogge, un’enorme frana ha travolto alcune caserme di una stazione militare nella provincia di Quang Tri, al centro del Paese. Enormi sassi sono caduti sulle caserme e si ritiene che 22 soldati siano stati sepolti sotto il fango denso, riferisce il sito ufficiale del governo. Al momento sono stati recuperati 10 cadaveri, mentre 12 militari risultano dispersi.

“Dalle 2 del mattino, ci sono state da quattro a cinque frane che sono esplose come bombe e sembra che l’intera montagna stia per crollare“, ha detto il funzionario locale Ha Ngoc Duong, riferisce il sito di notizie VnExpress. L’incidente di oggi avviene pochi giorni dopo che 13 membri di una squadra di soccorso sono morti in seguito al tentativo fallito di salvare i lavoratori intrappolati in una centrale idroelettrica travolta da una frana.