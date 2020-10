Amazon anticipa il Black Friday: un mese di prezzi speciali, le migliori offerte di oggi

Amazon anticipa il Black Friday con un boom di prodotti in offerta. Da oggi, 26 ottobre, fino al 19 novembre, su Amazon ci saranno prezzi pazzi. Smartphone, macchine fotografiche digitali, ma anche termometri diitali, strumenti da lavoro, accessori per la cucina e prodotti per la casa. Amazon offre un’ampia scelta con delle offerte imperdibili da non lasciarsi sfuggire.

Il Black Friday 2020 è quindi anticipato di ben un mese e coloro che aspettavano delle super offerte per comprare qualcosa che desideravano da tanto o qualcosa che serve adesso in questo nuovo semi-lockdown per l’emergenza coronavirus, potranno sbizzarrirsi con gli acquisti.

“Nuove imperdibili offerte”, si legge su Amazon, anche se il vero Black Friday inizierà il 23 novembre.

“Il Black Friday in anticipo di Amazon è arrivato. Fino al 19 novembre, approfitta di nuove imperdibili offerte ogni giorno per acquistare subito i regali di Natale e circondarti di facce felici!”, fa sapere Amazon.

Ecco le migliori offerte del giorno offerte del giorno, che accontentano i gusti di tutti. Dall’elettronica, all’arredamento, ma anche mascherine e accessori sportivi.