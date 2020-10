Iniziano i primi super sconti in vista del Natale: al via domani i due giorni di Amazon Prime Day, ma c’è chi non approva

Gli appassionati degli acquisti online per quanto riguarda la tecnologia, ma non solo, stanno facendo il conto alla rovescia. Alle 00.01 di domani, 13 ottobre, inizia l’Amazon Prime Day 2020: due giornata speciali, all’insegna della offerte online le migliori di Amazon per il resto dell’anno, dedicate solo ai clienti Prime.

Un primo assaggio di offerte che anticipano il Natale, ma c’è chi non approva i super sconti in arrivo. “Tra Prime Day e Black Friday, dal web sta partendo un piano di promozioni che rischia di ‘soffiare’ gli acquisti di Natale alle altre forme distributive, con la concreta possibilita’ di infliggere un ulteriore colpo ai negozi“, questo l’urlo di Confesercenti, che spiega il danneggiamento delle attivita’ di vicinato che “vivono nella rinnovata incertezza di cadere in un altro lockdown e stentano ad uscire da un anno drammatico con un -12,7% per le vendite nei primi 8 mesi e una previsione di circa -3 miliardi di euro su tutto il 2020″. Secondo Confesercenti, il Prime Day di Amazon e il Black Friday prevedono “offerte ormai senza regole e promosse da chi ha di fatto una posizione dominante nell’e-commerce e risorse per campagne pubblicitarie di dimensioni mai viste in Italia“.