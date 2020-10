Amazon, 10mila veicoli elettrici per le consegne

Amazon si fa elettrico: la nota azienda ha comunicato che verranno impiegato circa 10 mila veiloci elettrici per le consegne. Una novità che sarà attiva già dal 2022 a Roma grazie al primo veicolo elettrico progettato e sviluppato con Rivian. Amazon ha sposato questo nuovo progetto per il raggiungimento di zero emissioni di Co2 entro il 2040 ed entro il 2030 ha in programma di aumentare i veicoli elettrici a 100mila. Saranno tre i veicoli sui quali Amazon ha investito.

“Quando abbiamo deciso di creare il nostro primo veicolo elettrico personalizzato insieme a Rivian, eravamo consapevoli di dover superare di gran lunga qualsiasi altro veicolo per le consegne. Volevamo creare un veicolo che gli autisti avrebbero adorato guidare e che i clienti sarebbero stati felici di vedere in giro per le città o fermi vicino casa quando ricevono una consegna. Abbiamo unito la tecnologia di Rivian con la nostra conoscenza logistica, e questo è il risultato: il futuro delle consegne dell’ultimo miglio“, ha dichiarato il direttore flotta mondiale e prodotti Amazon Ross Rachey.

“Stiamo lavorando per sviluppare e implementare la tecnologia che supporterà questi veicoli – dall’infrastruttura fisica di ricarica al potenziamento e all’ottimizzazione dei nostri depositi di smistamento“, ha aggiunto.