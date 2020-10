Ambiente: l’inquinamento ha ucciso 476mila neonati nel 2019

Secondo lo studio “State of Global Air 2020“, l’inquinamento dell’aria ha ucciso 476mila neonati nel 2019: la maggior parte di questi decessi è avvenuta a causa dei fumi provenienti da combustibili utilizzati per cucinare.

L’India (116mila) e l’Africa subsahariana (236mila) contano da sole circa tre quarti dei decessi, riportano le stime di Health Effects Institute e Institute for Health Metrics and Evaluation’s Global Burden of Disease.

Secondo l’analisi, si registrano sempre più prove dei legami tra l’esposizione delle donne in gravidanza all’inquinamento atmosferico e il rischio di dare alla luce neonati prematuri o dal peso troppo basso.

La ricerca riporta che l’inquinamento atmosferico ha ucciso 6,7 milioni di persone nel mondo nel 2019, diventando la 4ª principale causa di morte dopo l’elevata pressione sanguigna, il tabacco e i rischi legati a una dieta errata.