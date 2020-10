Ambiente: il principe William lancia un premio, “il più prestigioso della storia”

Il principe William ha lanciato un premio importante, il “più prestigioso” di tutti i tempi, per trasformare il “pessimismo in ottimismo“, premiando soluzioni innovative ai maggiori problemi del pianeta.

L’Earthshot Prize assegnerà 5 riconoscimenti da 1 milione di sterline ogni anno per i prossimi 10 anni, per “incentivare il cambiamento e aiutare a riparare il nostro pianeta nei prossimi dieci anni“, ha spiegato l’ufficio londinese dell’erede al trono britannico.

Kensington Palace lo ha descritto come il “premio ambientale globale più prestigioso della storia“: è stato ispirato dal progetto “Moonshot” del presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy.

Il principe William, parlando a BBC Radio, ha auspicato che il premio “galvanizzi e riunisca le migliori menti, le migliori soluzioni possibili, per risolvere e affrontare alcune delle più grandi sfide ambientali del mondo”. ”

Il progetto è incentrato su 5 obiettivi “semplici ma ambiziosi” da raggiungere entro il 2030: “proteggere e ripristinare la natura“, “pulire la nostra aria“, “far rivivere i nostri oceani“, “costruire un mondo senza sprechi” e “riparare il nostro clima“.

I vincitori verranno annunciati ogni anno in una cerimonia in una città diversa in tutto il mondo: la prima si terra a Londra nel 2021.