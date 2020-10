Angela di “non ce n’è Coviddi” fa marcia indietro e lancia l’appello sui social: “indossiamo la mascherina”

Angela Chianello è diventata famosa per la sua frase “Non ce n’è Coviddi”, rilasciata durante un’intervista ai microfoni dell’inviata di Barbara D’Urso, dalla spiaggia di Mondello. Boom di followers sui social per la siciliana, la cui intervista è stata ripresa un’infinità di volte sui social per delle esilaranti parodie.

Adesso, però, Angela chiede serietà e fa dietrofront: “mi potete dire che sono incoerente, ma il Covid c’è! Indossiamo la mascherina, pensiamo alla nostra salute e a tutto quanto. Io quella volta, scherzando, spontaneamente, avevo detto che il Covid non c’è, ma ora siamo messi male”.