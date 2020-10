L’aria più pulita di Milano in uno spazio indoor? Sì, grazie alla Fabbrica dell’Aria

Se l’aria più pulita di Milano fosse in uno spazio indoor? Pochi lo sanno, ma alcuni studi hanno dimostrato che l’inquinamento atmosferico negli spazi chiusi supera addirittura quello degli spazi aperti. Per ovviare a questo problema, Stefano Mancuso e PNAT – società multidisciplinare di ricercatori, biologi, designer, ingegneri e architetti – hanno ideato la Fabbrica dell’Aria, un modello che aumenta in maniera esponenziale la capacità naturale delle piante di rimuovere gli inquinanti negli spazi abitativi, commerciali e di lavoro. Una soluzione innovativa, di cui esistono pochissimi esemplari al mondo, e la cui prima realizzazione milanese si trova nella sede di Green Media Lab Srl SB, società che si occupa di supportare le aziende nella progettazione ed esecuzione di strategie di comunicazione e consulenza.

Stefano Mancuso e Giovanni Storti presentano la Fabbrica dell’Aria in diretta a l’Assedio, canale Nove

L’installazione, a dir poco rivoluzionaria, verrà presentata (in anteprima) durante il programma L’Assedio di Daria Bignardi alle 21.35 di mercoledì 21 ottobre sul canale Nove dall’ideatore Stefano Mancuso. Il botanico di fama mondiale, direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, racconterà al pubblico il progetto e la vera e propria realizzazione di questa Fabbrica dell’Aria di dimensioni ragguardevoli.

A fare da spalla al celebre scienziato sarà l’amico Giovanni Storti, in collegamento proprio dalla Fabbrica dell’Aria all’interno di Green Media Lab Srl SB. Giovanni crede fortemente nella mission e vision dell’azienda, di cui è socio dal 2020, e condivide con Mancuso l’interesse e la passione per il mondo delle piante e per l’effetto positivo che hanno sulle persone e sull’ambiente, tanto da auto-definirsi con ironia un “contadino responsabile”.

Da questa singolare rete di amicizie e da una reale comunanza di intenti è nato il progetto che ha portato alla realizzazione dell’installazione all’interno dei nuovi uffici della società in Via Tertulliano.

Aria più pulita del 98%

Qualche anticipazione sulla Fabbrica dell’Aria: l’installazione utilizza e migliora la capacità delle piante di assorbire e degradare gli inquinanti atmosferici, operando una vera e propria filtrazione botanica dell’aria. Questo tipo di filtrazione ha peculiarità proprie (gli inquinanti sono scissi dalle attività biologiche e incorporati nella biomassa delle piante) e risultati straordinari: basti pensare che è possibile dimostrare una riduzione degli inquinanti atmosferici del 98%.

La Fabbrica dell’Aria e il nuovo headquarter di Green Media Lab Srl SB in via Tertulliano 70

“Dal 2012, anno in cui siamo nati, comunichiamo la sostenibilità, gli sport outdoor, parliamo di stili di vita migliori e di cambiamento. Il nostro lavoro è supportare i nostri partner nel cogliere le opportunità che arrivano dal “sapere cambiare”, commenta Daniele Denegri, fondatore e CEO di Green Media Lab Srl SB.

Continua: “Abbiamo progettato l’azienda nel 2011, proprio durante la crisi economica. Oggi nel pieno di una più grande crisi planetaria stiamo facendo investimenti in Italia e all’estero per promuovere un necessario cambiamento.

Il progetto del botanico Stefano Mancuso è stato realizzato grazie al nostro nuovo socio Giovanni Storti, che oltre a essere un appassionato di sport è un grande attivista della sostenibilità. Si definisce un contadino responsabile e lavorando con lui ho capito che è anche un grande manager”.

Quale migliore connubio quindi, se non quello con l’installazione più avveniristica di sempre. Per saperne di più seguite Stefano Mancuso e Giovanni Storti in diretta a L’Assedio di Daria Bignardi su Canale Nove, mercoledì 21 ottobre alle 21.35.