Spazio, Italia candida l’astrofisica Simona Di Pippo a capo dell’ESA: “Leader visionaria e innovatrice”

L’Italia candida l’astrofisica Simonetta Di Pippo per il ruolo di direttore generale dell’Agenzia spaziale europea (ESA). Lo annuncia Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri con delega allo Spazio, che su Twitter scrive: “abbiamo presentato al corpo diplomatico accreditato a Roma la candidata italiana a Direttore Generale dell’Esa: Simonetta Di Pippo. Gia’ direttrice di Unoosa”, l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio extra atmosferico, “la Di Pippo e’ una leader visionaria e innovatrice nonche’ manager competente. Un’occasione per tutto il settore Spazio Ue”.