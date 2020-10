L’astronauta Paolo Nespoli: “La pandemia richiede sacrifici? Facciamo come si fa nello Spazio”

Se la pandemia “ci chiede sacrifici, allora facciamo come si fa nello Spazio: invece di lamentarci, guardiamoci intorno e usiamo quello che abbiamo per venirne a capo da questa emergenza”: lo ha affermato l’astronauta italiano dell’ESA Paolo Nespoli, intervistato dall‘Adnkronos. “Quando c’è stato il lockdown ho cercato di fare ciò che facciamo nello Spazio: invece di lamentarmi mi sono guardato attorno e ho cercato di utilizzare tutto quello che avevo e che potevo fare. Il mio libro di fotografie è uscito proprio così, dal tempo in più che ho avuto durante il lockdown” sottolinea Nespoli che oggi ha presentato a Roma la sua mostra fotografica sulla Stazione Spaziale Internazionale.