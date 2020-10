Attacco hacker al partito repubblicano del Wisconsin: pirati del web hanno rubato ben 2,3 milioni di dollari dal conto usato per finanziare la campagna per le elezioni del Presidente Donald Trump, in uno degli stati chiave per il voto del prossimo 3 novembre.

Gli hacker avrebbero manipolato le ricevute dei pagamenti a 4 fornitori di servizi per la campagna del presidente, in modo tale che i soldi sono stati versati direttamente nei conti dei pirati. Indaga l’Fbi.