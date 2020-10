Se al governo non comprendono la differenza tra attività fisica e attività motoria: quando indossare la mascherina?

Chi svolge attività motoria all’aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. Questo è stato comunicato nel corso del pomeriggio da una circolare del Viminale. Peccato però che sull’espressione “attività motoria” ci sia stata un’incomprensione tale da creare un dibattito a dir poco sconvolgente. Proviamo a ricostruire le vicende in merito. Il Viminale emana una circolare, precisando che La disposizione che prevede l’uso della mascherina “esenta dall’obbligo di utilizzo – scrive Frattasi – solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione”. Da qui partono le (giuste) polemiche: come si può andare a fare una corsetta da soli e indossare una mascherine? Che senso avrebbe?

Dal mondo politico si alzano diverse voci contrarie, una fra tutte quella di Matteo Renzi: “Giusto essere prudenti, rispettare le regole e indossare la mascherina. Sostenere invece che si debba usare la mascherina anche mentre si corre è semplicemente assurdo. Spero che il Governo ci ripensi subito“, scrive su Twitter il leader di Italia viva. Sui social, intanto, scoppia la polemica. Ora, dopo un paio d’ore di delirio arriva un dietrofront: chi fa jogging o footing non deve indossare la mascherina. Lo precisa – nuovamente – il Viminale dopo la circolare del capo di gabinetto Bruno Frattasi. Per attivita’ motoria, sottolinea il ministero, “deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva”. Quindi, conclude, “jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina“.

Dove sta l’inghippo, dunque? Perché prima di è detto una cosa, poi è stata ritrattata e poi si è tornati nuovamente alla versione iniziale. Difficile dirlo, ma sembra essere una mera questione di interpretazione della lingue italiana e in nostro aiuta arriva Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che scrive su Twitter: “Avevamo spiegato a Speranza che cosa significasse l’espressione ‘attività motoria’, ma evidentemente non aveva capito il concetto”.