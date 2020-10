L’attore Jeff Bridges annuncia su Twitter: “Ho il cancro”

L’attore Jeff Bridges ha annunciato su Twitter di essere affetto da un linfoma, per il quale inizierà subito le cure.

Il protagonista del “Grande Lebowski“, 70 anni, ha utilizzato una battuta del film cult per dare la notizia: “New shit has come to light“, ha scritto. “Mi è stato diagnosticato un linfoma. Anche se è una malattia grave, sono fortunato ad avere una grande equipe di medici che mi segue e la prognosi è buona“. “Sto iniziando le terapie e vi terrò aggiornati sulla mia ripresa“.