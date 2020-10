Auguri di Buon Onomastico Daniele e Daniela! IMMAGINI, VIDEO e FRASI per Facebook e WhatsApp

Auguri Daniele e Daniela, buon onomastico!

Il nome, che deriva dall’ebraico “Dani’èl” che significa “giudice divino, eletto da Dio”, è di tradizione biblica, portato dal profeta Daniele, autore dell’omonimo libro dell’Antico Testamento.

L’onomastico può essere festeggiato in numerose date, tra cui il 21 luglio (san Daniele, profeta) e il 10 ottobre (san Daniele, religioso e martire).

Oggi, 10 ottobre, si ricorda Daniele Comboni: nato a Limone sul Garda il 15 marzo 1831 e morto a Khartoum in Sudan il 10 ottobre 1881, appartiene in pieno alla storia del movimento missionario, rinvigoritosi grazie alla sua opera, concretizzando di fatto quel risveglio apostolico che arriverà sino a noi. Stratega della nuova missionarietà in Africa, Comboni è l’apostolo della Nigrizia, e considera la fede come l’unica arma con cui è possibile restituire agli africani la propria dignità.

Daniele Comboni è stato proclamato beato da Papa Giovanni Paolo II il 17 marzo 1996.

