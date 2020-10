Aumentano i casi di poliomielite in Pakistan: 79 da inizio anno

Sono saliti a 79 i casi di poliomielite accertati dall’inizio dell’anno in Pakistan, il solo Paese insieme con l’Afghanistan dove e’ ancora presente questa malattia. Secondo quanto reso noto dall’Istituto nazionale per la sanita’, gli ultimi due casi sono stati registrati oggi nella provincia del Baluchistan. Si tratta di un bambino di 4 anni e uno di 15 mesi. Lo scorso anno i casi accertati a livello nazionale erano stati 147.

Quest’anno, a causa della pandemia di coronavirus, la campagna di vaccinazione ha subito non pochi ostacoli in Pakistan. Le infermiere che effettuano le vaccinazioni contro la poliomielite stanno tenendo da cinque giorni un sit-in ad Islamabad vicino al Parlamento per chiedere migliori servizi e un aumento di paga.