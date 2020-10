L’Austria torna in lockdown, ristoranti e hotel chiusi almeno fino al 30 novembre

“Da martedì scatterà il secondo lockdown in tutta l’Austria e durera’ fino al 30 novembre”. Lo ha appena annunciato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a seguito della drammatica situazione dei contagi in Austria. La nazione, dunque, torna in lockdown per contenere la pandemia: il governo ha deciso, tra l’altro, la chiusura di ristoranti e hotel.

Tra le misure previste in Austria, da martedì a mezzanotte scatta il coprifuoco dalle 20 alle 6, la maggior parte degli eventi è annullata, i ristoranti non sono più autorizzati a servire gli ospiti, la maggior parte delle strutture ricreative deve chiudere per un mese.