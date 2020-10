Autobus si ribalta sulla SS119: un morto e diversi feriti incastrati tra le lamiere a Castelvetrano [LIVE]

Un autobus si è ribaltato a Castelvetrano (Trapani) lungo la SS119: secondo le prime informazioni, un’auto avrebbe impattato contro il mezzo dell’Autoservizi Salemi, in arrivo da Palermo.

Al momento risulterebbe un morto (probabilmente il conducente dell’auto) e un ferito in condizioni gravissime, trasportato in ospedale.

Altre persone sarebbero rimaste ferite e incastrate tra le lamiere dei mezzi coinvolti: a bordo del pullman viaggiavano una quindicina di persone.

Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco.

E’ provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la carreggiata della strada statale 119 “di Gibellina” a Castelvetrano, in provincia di Trapani, a causa dell’incidente in corrispondenza del km 51,800: per cause in corso di accertamento, riferisce l’Anas, si è verificato uno scontro frontale che ha coinvolto un pullman di linea ed un’autovettura.

La circolazione tra Santa Ninfa e Castelvetrano è deviata in loco; percorso alternativo attraverso l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Sul posto sono presenti 118, Forze dell’Ordine e squadre Anas; la regolare circolazione verrà ripristinata il prima possibile.