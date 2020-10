I baby Cambridge a lezione da Sir Attenborough: i principini George, Charlotte e Louis innamorati della natura [VIDEO]

Sir David Attenborough è uno dei documentaristi più amati e apprezzati: ex direttore della BBC, è uno dei maggiori saggi inglesi sull’ambiente. Il famoso re dei documentari è stato protagonista di una simpaticissima chiacchierata social con i baby di Cambridge: i figli di William e Kate hanno posto a Sir Attenborough delle curiose domande legate agli animali e all’ambiente, facendo il loro esordio sui social. I principini si sono mostrati amanti della natura e dell’ambiente.

“Ciao David Attenborough! Quale animale pensi che diventerà estinto prossimamente?”, ha domandato George di 7 anni. Spero nessuno. Perché gli animali si possono proteggere. Circa 40 anni fa ero nelle montagne dell’Africa con i gorilla che a quel tempo erano molto rari e ce n’erano appena 250 al mondo. Grazie alle donazioni e all’aiuto di tante persone adesso ce ne sono più di mille, quindi si possono salvare gli animali in via d’estinzione se lo si vuole”, ha risposto Sir Attenborough.

E’ stato poi il turno della dolce Charlotte, di 5 anni: “A me piacciono i ragni, piacciono anche a te?”. “Adoro i ragni! Chissà perché cosi tanta gente ne ha paura? Forse perché hanno 8 zampe e si muovono in tutte le direzioni. Sono molto intelligenti e fanno delle ragnatele incredibili…”, questa la risposta del 94enne.

Anche il piccolo Louis, di appena 2 anni, ha voluto fare la sua domanda all’esperto: “che animale di piace?“. “Le scimmie! Perché sono divertenti. Possono saltare ovunque e non mordono mai, se non i rari casi, ma se fai attenzione non succede. Però non puoi averle a casa perché vivono nelle foreste. Sai quali animali puoi tenere a casa? Un gattino o un cagnolino. Quale preferisco? Domanda difficile… Forse un cagnolino“.