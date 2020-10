Triste storia giunge dalla California , dove una bimba di un anno è morta intrappolata nell’auto rovente . La macchina era parcheggiata sotto il sole, e il papà aveva chiuso accidentalmente la vettura lasciando le chiavi all’interno. Ma la tragedia si poteva evitare : il papà della piccola infatti si è rifiutato di rompere il vetro lamentando gli eccessivi costi di riparazione dell’auto . L’uomo ha affermato di non avere i soldi per sostituire il finestrino qualora l’avesse rotto .

Orrore in California, bambina muore intrappolata in un’auto rovente: il papà si rifiuta di rompere il finestrino per salvarla, “non ho soldi per ripararlo” [FOTO]

