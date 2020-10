Oggi la beatificazione di Carlo Acutis patrono di Internet, il racconto della madre: “ecco cosa disse ad un medico prima di morire”

Si terrà oggi la beatificazione di Carlo Acutis, 15enne morto nel 2016 per una leucemia fulminante. Carlo, patrono di Internet, sarà proclamato beato oggi ad Assisi. In attesa della beatificazione, la madre Antonia Salzano ha raccontato suo figlio, le sue passioni e il suo cuore immenso.

“Prima di Carlo sarò andata a Messa tre volte, per la Comunione, la Cresima e il Matrimonio. Carlo è stato per me un salvatore, grazie a lui la mia fede è cresciuta. Oggi è un esempio anche per i miei due figli minori, i gemelli Michele e Francesca, nati quattro anni dopo la sua morte“, ha raccontato la 53enne.



“Carlo era generoso, altruista, puro. Molto amato dai compagni, non si sentiva superiore a nessuno. Ha ottenuto tante grazie di conversione anche in vita, proprio perché pregava tanto. Oltre al miracolo riconosciuto per la beatificazione (la guarigione di un bambino brasiliano con una malformazione al pancreas, ndr), ne ha fatti tanti altri. Ma, davvero, era un ragazzo normale. Solo che è stato capace di trasformare una vita ordinaria in straordinaria, mettendo gli altri al centro. Studiava, gli piaceva stare con gli amici e girare video con i nostri gatti e cani, che poi montava con le musiche di Guerre stellari. Praticava karate, suonava il sassofono… Capitava giocasse a calcio con i compagni in piazza Tommaseo, dove andava a scuola dalle suore Marcelline. A 6 anni giocava a fare lo scienziato informatico, a 10 leggeva i testi di Ingegneria informatica che compravamo al Politecnico. Adoperava Photoshop, InDesign, faceva cartoni animati in 3D. Usava la tecnologia per parlare di Dio, è stato profetico anche in questo. Ma non era perfetto, questo voglio ribadirlo: non è nato santo, faceva tanti sforzi per migliorarsi.