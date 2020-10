Torna l’incubo a Beirut, nuova esplosione in città: l’onda d’urto fa tremare le case, ci sono morti [FOTO e VIDEO]

Sono ancora vivide nella mente le immagini della terribile esplosione al porto di Beirut il 4 agosto 2020, ma la città torna di nuovo nell’incubo stasera. Un’altra forte esplosione si è verificata nel città libanese, alzando una grande colonna di fumo. La gente è scesa in strada nel panico, dopo che l’onda d’urto generata ha fatto tremare le case (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Le strade sono disseminate di detriti e frammenti di vetro.

Un incendio e un’esplosione hanno colpito un magazzino di carburante in un quartiere densamente popolato. Il Segretario Generale della Croce Rossa Libanese ha confermato che nell’esplosione sono morte 4 persone, mentre molte altre sono rimaste ferite. Militare e servizi d’emergenza sono accorsi nell’area Tawik Jdide di Beirut. I volontari stanno cercando che tra le macerie e i detriti non ci siano persone intrappolate. Molte persone sono state evacuate dagli edifici vicini, poiché le strutture presentavano crepe. I residenti hanno riportato di aver sentito forti urla seguite dall’esplosione, che ha fatto tremare le case.