Benzina, diesel e gpl: prezzi in calo alla pompa

Dopo due settimane di stabilità oggi si registrano movimenti al ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi.

Staffetta Quotidiana riporta che questa mattina Eni e Q8 hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per Q8.

In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati di ieri dell’Osservaprezzi carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,398 euro al litro (ieri 1,399) con i diversi marchi compresi tra 1,392 e 1,417 euro/litro (no logo 1,384). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,265 euro/litro (1,266 ieri), con le compagnie posizionate tra 1,257 e 1,287 euro/litro (no logo 1,247). Il Gpl va da 0,576 a 0,594 (no logo 0,570).