Bevande zuccherate pericolose per il cuore: aumentano le probabilità di malattie cardiovascolari

I problemi al cuore sono sempre più collegati alle bevande zuccherate e a quelle dolcificate artificialmente. A dirlo è un nuovo studio pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology. La ricerca ha dimostrato che i regimi alimentari con molte bevande zuccherate hanno un impatto negativo sulla salute cardio-metabolica. 104.760, i partecipanti allo studio, ai quali è stato chiesto di compilare tre registri dietetici controllati ogni 6 mesi.

Gli esperti hanno esaminato i primi casi di malattie cardiovascolari durante i follow-up tra il 2009 e il 2019, tra cui infarto miocardico, sindrome coronarica acuta, ictus e attacco ischemico transitorio. Rispetto a coloro che non consumano bevande zuccerate, coloro che consumano bevande zuccherate e bevande zuccherate artificialmente hanno dimostrato un maggiore rischio di malattie cardiovascolari.

“Il nostro studio suggerisce che le bevande zuccherate artificialmente potrebbero non essere un sostituto salutare delle bevande zuccherate, e questi dati forniscono ulteriori argomenti per alimentare l’attuale dibattito sulla loro tassazione, etichettatura e regolamentazione“, ha commentato Eloi Chazelas, autore principale dello studio.