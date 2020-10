Siciliani amanti della birra: è la bevanda più consumata dopo acqua e caffè

La birra è una bevanda amatissima dal popolo italiano, ma da un recente studio è emerso un particolare amore da parte dei siciliani. Dalla survey commissionata da Birra Messina all’Istituto di Ricerca Piepoli è emerso che la birra è la bevanda più consumata dai siciliani dopo acqua e caffè: per 6 siciliani su 10 è la bevanda più socializzante, anche più di caffè e vino, per 7 su 10, invece, è la più consumata negli ultimi mesi.

Lo studio mostra lo “straordinario rapporto dei Siciliani con la birra“. La birra è “la vera e propria regina dello stare insieme e rimane tale anche adesso che le abitudini degli Italiani sono cambiate, relegando la socialità alle mura domestiche e trasferendo i consumi di molti prodotti al contesto familiare. Con una curiosità“.

La Sicilia supera la media nazionale, ma soprattutto il Nord-Est, zona di cultura birraria, raggiungendo una quota del 76% nei dati di consumo settimanale di birra.

“Un risultato che, però, non sorprende se si pensa che la birra è da sempre una bevanda tipica del mediterraneo, apprezzata e consumata già durante l’Impero Romano. Per sua natura, infatti, è legata in modo indissolubile ai cereali ed è proprio il suo legame con grano e orzo che ne fa non solo un elemento caratterizzante della Dieta Mediterranea ma ancor più della Sicilia, il “granaio” italiano già ai tempi dei romani. Questi dati confermano come la birra, anche in un momento come questo, rappresenti la bevanda perfetta per la condivisione, evidenziando quanto la socialità, che oggi sta cambiando per adattarsi alla nuova realtà, resti un valore fondamentale. La Sicilia è terra di amanti della birra, lo dimostrano i consumi che, oramai, superano anche quelli di certe aree del Nord d’Italia con una forte tradizione brassicola. Interessante anche il crescente interesse per le birre speciali: il lancio di Birra Messina a livello nazionale ha rappresentato una rivincita e una sfida che, insieme alla nascita di Birra Messina Cristalli di Sale, dalla forte identità locale, ha voluto rappresentare un omaggio a un territorio dove la birra è di casa, sinonimo anche di quella tradizione e radice mediterranea da cui trae origine e che proprio in Sicilia ha uno dei suoi baricentri“, si legge in ua nota.

La maggior parte dei siciliani ha consumato birra in casa, affermando che non serve un’occasione speciale per comprare e bere birra, da consumare semplicemente a cena, nel dopocena, durante un aperitivo e a pranzo.