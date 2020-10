Britney Spears, le rivelazioni shock dell’avvocato: “ha le facoltà mentali di un paziente in coma”

I fan di Britney Spears preoccupatissimi: l’avvocato della pop star ha raccontato dei dettagli davvero allarmanti sulle condizioni della sua assistita. Ingham, secondo quanto riportato da TMZ, ha svelato particolari inquietanti sulla salute psichica di Britney Spears durante un’udienza per stabilire chi debba essere il tutore legale della cantante. Secondo l’avvocato, Britney Spears avrebbe le facoltà mentali di un paziente in coma e non sarebbe in grado di firmare una dichiarazione giurata d’intenti.

Britney Spears lotta da anni a liberarsi di suo padre, diventato suo tutore legale nel 2008 secondo la pratica “conservatorship”, per evitare che la pop star sperperasse i suoi guadagni. Se le sue condizioni, però, sono realmente critiche, come dichiarato dal suo avvocato, la cantante non riuscirà a liberarsi del padre.

La cantante avrebbe anche detto al suo legale di non volersi più esibire. Una grande delusione per tutti i suoi fan.