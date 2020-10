Buona Festa dei Nonni 2020: IMMAGINI, VIDEO e FRASI per gli auguri ai nostri Angeli Custodi

Si celebra oggi, 2 Ottobre 2020, la “Festa dei Nonni“, istituita per la prima volta negli Stati Uniti d’America nel 1978 e poi introdotta dal Regno Unito nel 1990, dal Canada nel 1995 e via via così in molti Paesi del mondo.

La Festa dei Nonni è una ricorrenza civile introdotta in Italia con la Legge 159 del 31 luglio 2005, “per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale“.

Viene festeggiata il 2 ottobre, data in cui la chiesa cattolica celebra gli Angeli custodi. Negli Usa è stata introdotta nel 1978 durante la presidenza di Jimmy Carter su proposta di Marian McQuade, una casalinga del West Virginia, madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti.

Figure celesti presenti nell’universo religioso e culturale della Bibbia – così come di molte religioni antiche – e quasi sempre rappresentati come esseri alati (in quanto forza mediatrice tra Dio e la Terra), gli angeli trovano l’origine del proprio nome nel vocabolo greco anghelos, messaggero. Non a caso, nel linguaggio biblico, il termine indica una persona inviata per svolgere un incarico, una missione. E’ proprio con questo significato che la parola ricorre circa 175 volte nel Nuovo Testamento e 300 nell’Antico Testamento, che ne individua anche la funzione di milizia celeste, suddivisa in 9 gerarchie: Cherubini, Serafini, Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù celesti, Principati, Arcangeli, Angeli.

