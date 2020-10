Bimbo di sette anni si affaccia alla finestra del bagno e precipita nel vuoto: il piccolo è morto

Un bambino di sette anni di Villasmundo, comune nel siracusano, è morto a causa delle ferite riportate dalla caduta da una finestra della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Siracusa, il piccolo si sarebbe sporto e dopo aver perso l’equilibrio è precipitato, facendo un volo di diversi metri. E’ stato soccorso e trasferito in ospedale ma nonostante i tentativi dei medici di salvarlo il suo cuore ha smesso di battere. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per fare luce sugli ultimi istanti di vita del bambino. E’ stato compiuto un sopralluogo nella casa: secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe affacciato dalla finestra del bagno. In casa al momento della tragedia si trovavano la madre e le due sorelle.