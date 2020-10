Caffè arabo: 10 curiosità che (forse) non sai

Il Qatar National Tourism Council (QTNC, Consiglio Nazionale del Turismo del Qatar) ha rivelato 10 curiosità sul caffè arabo – il “Qahwa” – e la sua ricca storia, offrendo un punto di vista interno sui rituali e le tradizioni secolari che hanno reso il caffè arabo famoso in tutto il mondo.

Il caffè “Qahwa” svolge un ruolo fondamentale nell’ambito dell’ospitalità del Qatar e definisce come vengono accolti e intrattenuti gli ospiti e gli amanti del caffè. Le tradizioni da rispettare nella cerimonia del caffè arabo sono numerose e spaziano dagli utensili da utilizzare fino alla posizione da assumere in piedi accanto all’ospite. Persino l’ordine in cui gli ospiti vengono serviti è un aspetto importante.

Tradizioni come il bere e la socializzazione in relazione al caffè arabo “Qahwa” svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere viva la ricchezza storica e culturale del Qatar garantendo al contempo agli ospiti la possibilità di godere appieno dell’esperienza autentica dell’ospitalità mediorientale.

10 curiosità che non hai mai saputo sul caffè arabo e sulle sue tradizioni: