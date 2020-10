Carlo Calenda: “L’Italia oggi è il Paese più ignorante d’Europa. Siamo davanti a un disastro epocale”

“Si è investito molto sull’innovazione e meno sull’uomo. L’Italia oggi è il Paese più ignorante d’Europa, il 40% dei ragazzi italiani esce dalla scuola con competenze inadeguate. Siamo davanti a un disastro epocale in Italia, che ha un effetto disastroso su tutto e ciò fa vacillare la democrazia. Le intelligenze devono fare massa critica, spiegando l’importanza della ricerca; occorre rafforzare la ricerca, ma ci deve essere la cura anche sulla scuola“: lo ha affermato il leader di Azione Carlo Calenda in un’intervista a SkyTg24 Progress, commentando il Piano Amaldi.

Il fisico Ugo Amaldi, già ricercatore al Cern, ha elaborato un piano di investimenti per incrementare in modo graduale la spesa pubblica, fino l’1,1 per cento del Pil nel 2026.

“Se facessimo i conti con la realtà scopriremmo che ci sono tanti fondi stanziati dal governo e non valorizzati. E’ un processo complicatissimo, noi abbiamo proposto un incremento dei fondi per la ricerca, pagando con un miliardo tutte le borse di specializzazione. La ricerca pubblica e privata devono andare avanti, mettendo un anello di congiunzione,” ha spiegato Calenda.