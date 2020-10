Calzedonia lancia la nuova collezione ecosostenibile col nuovo filato derivato da bottiglie di plastica PET [GALLERY]

Per la collezione Fall/Winter 2020 Calzedonia firma una nuova linea di collant, leggings e calzini sostenibili, realizzata con l’impiego del filato RELIEF. Re-life, riportare alla vita. Questo l’obiettivo virtuoso che il marchio Calzedonia ha deciso di portare avanti, adottando due innovativi processi che consistono nella rigenerazione di cotone e bottiglie in plastica.

Una filosofia orientata all’ambiente quella di Calzedonia che oltre al riciclo e alla re-immissione all’interno del circuito fashion di materiali derivati da scarti, è stata in grado di contenere i consumi di acqua, ridurre le immissioni di C02 e in generale il consumo di energie non rinnovabili, evitando l’utilizzo di sostanze chimiche dannose, nonché il relativo risparmio di rifiuti.

A certificare la qualità del filato ottenuto da Calzedonia e l’efficienza dei processi di produzione, il sigillo 100% FILATO CERTIFICATO GRS, riconoscimento internazionale della Global Recycled Standard. Una green attitude da indossare tutti i giorni in un perfetto mix di stile, comfort e rispetto per l’ambiente. Dal leggings a costine bamboo, fino al modello ultrafit in denim in fibra vegetale, questi capi sono prefetti per vivere l’abbigliamento più active in modo responsabile.

Per i collant FW20 dall’anima sostenibile, Calzedonia ha scelto la fibra di Nylon 6,6 ecosostenibile Q-NOVA by Fulgar®. Prodotta in Italia, ottenuta con materie prime rigenerate e completamente tracciabile, la fibra Q-NOVA® by Fulgar si ottiene attraverso un processo meccanico di riciclo a basso impatto ambientale: -90% di acqua consumata e -80% di emissioni di CO2 per ogni kg di fibra.

Disponibili in 3 denarature basiche (40, 60 e 80 denari), questa stagione l’appeal green contagia anche la collezione moda. Durante i giorni più freddi dell’anno si potranno perciò sfoggiare collant dai motivi originali come la sensuale rete zebra e il raffinato modello con tema geometrico verticale: consapevolezza e fashion attitude racchiusi nei pezzi chiave del prossimo inverno.

Un vero e proprio invito alla salvaguardia dell’ambiente: i calzini della linea ECO proposti da Calzedonia esprimono tutto il green spirit di questa capsule. Divertenti e responsabili, riportano soggetti e messaggi legati al mondo della sostenibilità e sono stati realizzati con filato 52% upcycled cotton e 48% PET riciclato. Anche il packaging ovviamente prevede l’utilizzo di materiali ecosostenibili ed è marchiato FSC (logo che garantisce che il prodotto è stato realizzato con materie prime derivanti da foreste correttamente gestite).