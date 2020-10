Campagna antinfluenzale: partita nelle farmacie lombarde la consegna dei vaccini ai medici

Nelle farmacie lombarde è iniziata la distribuzione dei vaccini ai medici di famiglia e sta procedendo, come da programma: i pazienti più fragili e quelli con patologie croniche potranno cominciare a essere vaccinati già questa settimana.

Lo comunica ufficialmente Federfarma Lombardia, che rende noti i dati dei primi 3 giorni di campagna, partita il 19 ottobre: 280.563 dosi totali ordinate e in gran parte già ritirate dai medici (di cui 157.128 per l’antinfluenzale e 123.435 per l’antipneumococcico) – (dati aggiornati alle 8.50 di oggi, 22 ottobre).

Per quanto riguarda le categorie non coperte dalla campagna di vaccinazione pubblica, Federfarma Lombardia rassicura i cittadini.

“Anche per la popolazione attiva, non inclusa nell’offerta gratuita, le farmacie avranno disponibilità di dosi vaccinali”, conferma Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia. “Le farmacie potranno dispensare i vaccini direttamente ai cittadini da metà novembre, dietro presentazione di ricetta medica. Stiamo attualmente discutendo un accordo con Regione Lombardia e, per quanto concerne tempi e modalità, i dettagli sono in via di definizione. La Regione ci ha comunque assicurato una buona fornitura e ora – conclude la Presidente – attendiamo di formalizzare l’intesa”.